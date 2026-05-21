«Европа не справится»: Смелые слова фон дер Ляйен о России вызвали тревогу на Западе

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал необычным новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России о том, что нападение на одну из стран ЕС будет считаться нападением на всех. По его мнению, такая риторика звучит особенно резко на фоне ситуации вокруг Украины и безопасности в Европе.

«Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», — написал он в соцсети X.

Политик т заметил, что без поддержки США Европа не сможет защитить себя от России. Он связал слова фон дер Ляйен с обострением риторики и ситуацией с беспилотниками в Прибалтике.