«Европа не справится»: Смелые слова фон дер Ляйен о России вызвали тревогу на Западе
Урсула фон дер Ляйен.
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал необычным новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России о том, что нападение на одну из стран ЕС будет считаться нападением на всех. По его мнению, такая риторика звучит особенно резко на фоне ситуации вокруг Украины и безопасности в Европе.
«Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», — написал он в соцсети X.
Политик т заметил, что без поддержки США Европа не сможет защитить себя от России. Он связал слова фон дер Ляйен с обострением риторики и ситуацией с беспилотниками в Прибалтике.
Ранее СВР сообщила, что Украина готовит новые удары по тыловым регионам России и может использовать для запуска БПЛА территорию прибалтийских государств, чтобы сократить время подлёта. Киев всё отрицает. Спикер МИД Украины Георгий Тихий уверяет, что в российских заявлениях «нет ни слова правды». А МИД Латвии вручил ноту протеста поверенному в делах РФ после доклада СВР. Позже Ляйен заявила, что Евросоюз воспринимает подобные сигналы как угрозу не отдельным государствам, а всему объединению.
