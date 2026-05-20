Фон дер Ляйен назвала неприемлемыми угрозы России странам Балтии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко отреагировала на предупреждения России в адрес стран Балтии. Поводом стала напряженность вокруг возможного использования украинскими силами инфраструктуры в регионе для атак беспилотниками.

В соцсети X фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз воспринимает подобные сигналы как угрозу не отдельным государствам, а всему объединению.

«Публичные угрозы со стороны России в адрес наших прибалтийских государств совершенно неприемлемы. Пусть ни у кого не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена — это угроза всему нашему Союзу», — написала глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что ЕС продолжит укреплять безопасность восточного фланга, повышать боеготовность и развивать коллективную оборону.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Киев убедил Ригу предоставить инфраструктуру латвийских военных баз для запуска БПЛА по российским объектам. По версии ведомства, для этого могут быть задействованы объекты «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс». В Москве при этом подчеркнули, что членство Латвии в НАТО не станет препятствием для ответных действий, если факты агрессии подтвердятся.

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что российские спецслужбы располагают информацией о планах Киева использовать территорию ряда стран Прибалтики для атак.