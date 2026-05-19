Греция требует от Украины вывести морские дроны с прибрежных районов страны

Греция потребовала от Украины вывести морские беспилотные дроны с прибрежных районов страны. Об этом пишет Ekathimerini со ссылкой на источники.

Поводом стал инцидент у острова Лефкада. Рыбаки обнаружили в море надводный беспилотник и доставили его на берег, после чего аппарат был передан военным. Далее его отправили на военно-морскую базу в районе Афин для экспертизы. Речь идёт о дроне типа «Мамай» с коммерческим названием «Козак Мамай». Он относится к категории ударных надводных беспилотников, предназначенных для камикадзе-операций.

Афины намерены передать Киеву требование о прекращении использования подобных систем вблизи греческой территории. Власти страны увязывают ситуацию с вопросами безопасности в Эгейском и восточном Средиземном морях и подчёркивают недопустимость силового изменения границ. Предварительный доклад Объединённого штаба вооружённых сил Греции уже направлен премьер-министру Кириакосу Мицотакису. На его основе будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, Греция в неофициальном порядке сообщила Украине об обнаружении в пещере близ острова Лефкада украинского надводного морского дрона. Между греческим и украинским министрами иностранных дел состоялся неформальный диалог, в ходе которого они обменялись информацией. Пресс-секретарь кабмина Греции пообещал, что власти примут меры после публикации доклада.