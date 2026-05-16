Черноморский флот уничтожил шесть беспилотных катеров ВСУ
Обложка © Минобороны РФ
Силы Черноморского флота РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в северо-западной части Чёрного моря, следует из сводки Минобороны России.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — отметили в ведомстве.
Ранее в Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой украинского дрона. Глава Минобороны страны Никос Дендиас заявил: присутствие украинского морского дрона влияет на свободу и безопасность судоходства в Средиземном море.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.