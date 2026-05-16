16 мая, 01:53

Украинский катер-беспилотник сбился с ориентации из-за поломки и причалил в Греции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Следователи в Греции считают, что украинский безэкипажный катер, обнаруженный у берегов страны, потерял направление из-за технической неисправности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.

8 мая греческие рыбаки нашли плавучее дистанционно управляемое судно в морской пещере у острова Лефкада. Позже министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил, что аппарат является украинским и, предположительно, относится к типу Magura V5.

«Источник в службах безопасности сообщил, что аппарат, вероятно, не достиг цели, потеряв ориентацию из-за технической неисправности», – говорится в публикации Reuters.

По словам собеседника агентства, катер преодолел небольшое расстояние, что свидетельствует о том, что вряд ли он был запущен из Ливии.

Технический анализ судна практически завершён, осталось расшифровать лишь некоторые зашифрованные данные.

Ранее Life.ru писал, что глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил: присутствие украинского морского дрона влияет на свободу и безопасность судоходства в Средиземном море. Генштаб национальной обороны Греции продолжает расследование. После получения технических данных власти намерены предпринять необходимые шаги, чтобы не допустить превращения Средиземного моря в театр военных действий.

Юния Ларсон
