Украина направила извинения Греции из-за морского беспилотника со взрывчаткой

Украинская сторона принесла извинения Греции после обнаружения у острова Лефкада в Ионическом море безэкипажного катера Magura V5 со взрывчаткой. Об этом сообщил в соцсети X представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«После инцидента с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкада, украинская сторона приносит свои извинения за инцидент», — написал дипломат.

В мая греческий рыбак нашёл украинский катер с работавшим двигателем и большим количеством взрывчатки. По данным местных СМИ, в дроне находилось от 100 до 300 кг взрывчатки. Сапёры изъяли и уничтожили её.

Ранее у берегов греческого острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский безэкипажный катер, начинённый взрывчаткой, который обезвредил спецназ ВМС Греции после сигнала от местных рыбаков. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что сомнений в принадлежности дрона Украине нет: известен его тип и место изготовления. Афины потребовали от Киева официальных извинений и гарантий, что подобные инциденты не повторятся.