На пляже в Турции найден боевой морской дрон, район эвакуировали
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На черноморском побережье Турции обнаружили беспилотник в боевом снаряжении. Инцидент произошёл на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону, сообщило агентство IHA.
Находка вызвала незамедлительную реакцию сил правопорядка. Жандармерия оперативно провела эвакуацию всех находившихся на территории отдыхающих. В районе обнаружения аппарата введены усиленные меры безопасности.
Принадлежность дрона пока остаётся неизвестной. Для изучения находки и её последующей ликвидации на место вызваны специалисты-сапёры. Обстоятельства выясняются.
Ранее греческие рыбаки обнаружили у острова Лефкада морской дрон-камикадзе «Козак Мамай», который, как подтвердил министр, оказался украинским. Обезвреживать аппарат пришлось спецназу, позже Киев принёс Афинам официальные извинения. Однако этого может оказаться недостаточно: греческая сторона возбудила уголовное дело.
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