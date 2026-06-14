На пляже в Турции найден боевой морской дрон, район эвакуировали

На черноморском побережье Турции обнаружили беспилотник в боевом снаряжении. Инцидент произошёл на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону, сообщило агентство IHA.

Находка вызвала незамедлительную реакцию сил правопорядка. Жандармерия оперативно провела эвакуацию всех находившихся на территории отдыхающих. В районе обнаружения аппарата введены усиленные меры безопасности.

Принадлежность дрона пока остаётся неизвестной. Для изучения находки и её последующей ликвидации на место вызваны специалисты-сапёры. Обстоятельства выясняются.