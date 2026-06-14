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14 июня, 18:35

На пляже в Турции найден боевой морской дрон, район эвакуировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

На черноморском побережье Турции обнаружили беспилотник в боевом снаряжении. Инцидент произошёл на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону, сообщило агентство IHA.

Находка вызвала незамедлительную реакцию сил правопорядка. Жандармерия оперативно провела эвакуацию всех находившихся на территории отдыхающих. В районе обнаружения аппарата введены усиленные меры безопасности.

Принадлежность дрона пока остаётся неизвестной. Для изучения находки и её последующей ликвидации на место вызваны специалисты-сапёры. Обстоятельства выясняются.

Подавленные дроны ВСУ ищут на границе Ивановской и Костромской областей
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Ранее греческие рыбаки обнаружили у острова Лефкада морской дрон-камикадзе «Козак Мамай», который, как подтвердил министр, оказался украинским. Обезвреживать аппарат пришлось спецназу, позже Киев принёс Афинам официальные извинения. Однако этого может оказаться недостаточно: греческая сторона возбудила уголовное дело.

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Юрий Лысенко
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