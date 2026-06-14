Подавленные дроны ВСУ ищут на границе Ивановской и Костромской областей

Обломки подавленных беспилотников, атаковавших Костромскую область, ищут в Волгореченске и на границе с Ивановской областью. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников в Максе.

«По уточнённой информации, остатки подавленных БПЛА могут находиться в Волгореченске или на границе с Ивановской областью», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники УМВД. Ситников также выехал на место возможного падения сбитых дронов.

Минувшей ночью ПВО РФ уничтожила 249 украинских дронов над 14 регионами, Крымом и Азовским морем. Налёт длился 11 часов. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.