Средства ПВО сбили пятый за день БПЛА, летевший к Москве

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своём канале в «Максе» написал мэр столицы Сергей Собянин.

На место, где зафиксировано падение обломков, незамедлительно выехали специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия. Утром Собянин сообщал о сбитии четырёх летевших к столице дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку, перехватив и уничтожив 249 украинских беспилотников самолётного типа над 14 областями РФ, Крымом и акваторией Азовского моря. Налёт продолжался с 20:00 13 июня до 07:00 14 июня, средства противовоздушной обороны работали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.