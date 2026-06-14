Ударивший по дому в Орле беспилотник ВСУ был начинён поражающими элементами
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Украинский беспилотник, ударивший по жилому дому в Орле, был начинён поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
«Украинский БПЛА, начиненный поражающими элементами, целенаправленно бьёт по жилому дому в Орловской области», — написал Клычков в «Максе».
Напомним, украинский беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, ещё девять пострадали. Местных жителей временно разместили в гостинице.
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