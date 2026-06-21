Семь человек погибли и более 40 пострадали при утечке аммиака на заводе в Индии

На рыбоперерабатывающем заводе на юге Индии в деревне Каннигаипайр вырвался наружу аммиак, из-за чего погибли семь человек, а более 40 попали в больницы. Об этом сообщило индийское издание Times of India.

По его данным, на территории предприятия в тот момент находились около 120 человек. День был выходным, поэтому рабочие были не в цехах, а в жилых корпусах. Аммиак начал просачиваться из цеха по обработке морепродуктов, а затем газ распространился по округе. У людей появилось затруднённое дыхание и открылись кровотечения.

Всех, кто пострадал, отправили в больницы, но семерых врачи спасти не смогли. Ещё девять человек остаются в тяжёлом состоянии. На место выехала группа химической защиты. Сейчас выясняют, из-за чего произошла утечка.

А ранее сообщалось, что в пятизвёздочном отеле Asteria Family Resort Side в турецкой Анталье случилась утечка хлора. Пострадали 25 туристов, среди которых пятеро россиян. Выброс произошёл, когда сторонняя компания обрабатывала бассейн. Едкие пары быстро разошлись по территории гостиницы, на место прибыли спасатели, а пострадавших увезли в больницы Манавгата.