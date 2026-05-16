На японской АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивной жидкости

На втором энергоблоке атомной электростанции «Онагава», расположенной в японской префектуре Мияги, обнаружена утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества. Инцидент произошёл накануне днём в турбинном отсеке.

По данным компании-оператора Tohoku Electric Power, жидкость вытекала через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент происшествия реактор не работал, что снизило риски.

Оператор станции подчеркнул, что утечка не нанесла ущерба окружающей среде – жидкость не попала за пределы здания.

При этом в Tohoku Electric Power отметили, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, не имеет никакого отношения к утечке.

Ранее Life.ru писал, что в воздухе трёх финских городов – Рованиеми, Куопио и Иматры – были обнаружены радиоактивные частицы. По данным Управления по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), концентрация веществ низка и не представляет опасности для людей.