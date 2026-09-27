Иран пригрозил США «войной Судного дня», но оставил дверь для переговоров открытой

Иран готов продолжать дипломатические усилия, однако в случае новой агрессии со стороны США намерен противостоять ей вплоть до масштабов «войны Судного дня». Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью NBC News.

«Мы готовы вести переговоры настолько же, насколько готовы встретить любой вызов. Мы твёрдо стоим перед лицом любой агрессии против нас, даже если дело дойдёт до войны Судного дня», — подчеркнул министр.

В том же интервью Аракчи заявил, что Тегеран полностью готов к возобновлению боевых действий, но одновременно сохраняет готовность к дипломатии. По его словам, дальнейший выбор зависит от президента США Дональда Трампа.

Заявление прозвучало после сообщений о том, что Вашингтон может вновь рассмотреть нанесение ударов по Ирану. Именно об этой перспективе Аракчи спросили во время интервью NBC.

Одновременно Тегеран продолжает попытки вернуться к переговорам с Вашингтоном. Иранская сторона на этой неделе предлагала договорённость, предусматривающую открытие Ормузского пролива в течение семи дней и возобновление переговорного процесса, однако Трамп отверг предложение Ирана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. В беседах с советниками политик выразил опасения относительно способности Тегерана соблюдать условия потенциального соглашения. Также он не исключил возможность возобновления американских авиаударов по Ирану после промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь.