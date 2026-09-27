Подводный трофей: Иран заявил о захвате второго дрона США в Ормузе

Иран заявил, что получил в своё распоряжение ещё один американский автономный подводный аппарат в районе Ормузского пролива. По данным государственных СМИ республики, речь идёт о REMUS 600.

Иран заявил о захвате второго подводного дрона США в Ормузском проливе. Видео © Telegram / إيران بالعربية

В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что аппарат уже передали специалистам. Они намерены изучить его оборудование и попытаться извлечь содержащуюся на носителях информацию.

REMUS 600 относится к автономным подводным аппаратам и может применяться для разведки морского дна, картографирования и поиска мин. Модель способна работать на глубине до 600 метров.

Иранская сторона называет этот аппарат уже вторым американским подводным беспилотником, оказавшимся у неё за сентябрь.

Ранее Life.ru рассказывал, что 8 сентября КСИР заявил о захвате американского подводного дрона Dive-LD. Тогда американская сторона признала потерю аппарата, но утверждала, что он вышел из строя и не содержал секретного оборудования. Иран после этого сообщил о намерении изучить полученные технологии.