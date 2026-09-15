КСИР сбил беспилотник MQ-1 в районе Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил дрон MQ-1 в районе Ормузского пролива с помощью новой системы ПВО. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Воздушно-космические силы КСИР сегодня рано утром сбили дрон MQ-1 над западной частью Ормузского пролива, используя новую передовую систему противовоздушной обороны», — уточняется в сообщении

Ранее два иранских рыболовных судна подверглись атаке беспилотника в районе Ормузского пролива. Несколько находившихся на борту рыбаков пропали без вести. Инцидент произошёл 14 сентября возле порта Карган. После удара началась поисково-спасательная операция. Иранские власти пока не сообщили точное число пропавших и не раскрыли сведения об их состоянии.