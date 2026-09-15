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Опубликовано 15 сентября, 04:13

Дрон атаковал рыболовецкие суда у берегов Хормозгана в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lune-huit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lune-huit

Два иранских рыболовных судна подверглись атаке беспилотника в районе Ормузского пролива. Несколько находившихся на борту рыбаков пропали без вести, сообщил телеканалу IRIB замгубернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

По его словам, инцидент произошёл 14 сентября возле порта Карган. После удара началась поисково-спасательная операция. Иранские власти пока не сообщили точное число пропавших и не раскрыли сведения об их состоянии. Другие обстоятельства атаки также уточняются.

КСИР объявил о создании запретной для судоходства зоны у Ормузского пролива
КСИР объявил о создании запретной для судоходства зоны у Ормузского пролива

Ранее нефтяной танкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через закрытый для судоходства район в Ормузском проливе. Судно направлялось через участок к югу от пролива, который иранская сторона считает закрытым. После столкновения с минами на танкере произошёл взрыв, а возникший пожар экипажу потушить не удалось. В КСИР заявили, что Иран ранее неоднократно предупреждал об опасности прохождения по «незаконному маршруту». Там также подчеркнули, что Ормузский пролив перекрыт и находится под полным контролем иранских сил.

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Виталий Приходько
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