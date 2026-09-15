Дрон атаковал рыболовецкие суда у берегов Хормозгана в Иране

По его словам, инцидент произошёл 14 сентября возле порта Карган. После удара началась поисково-спасательная операция. Иранские власти пока не сообщили точное число пропавших и не раскрыли сведения об их состоянии. Другие обстоятельства атаки также уточняются.

Ранее нефтяной танкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через закрытый для судоходства район в Ормузском проливе. Судно направлялось через участок к югу от пролива, который иранская сторона считает закрытым. После столкновения с минами на танкере произошёл взрыв, а возникший пожар экипажу потушить не удалось. В КСИР заявили, что Иран ранее неоднократно предупреждал об опасности прохождения по «незаконному маршруту». Там также подчеркнули, что Ормузский пролив перекрыт и находится под полным контролем иранских сил.