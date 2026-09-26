Трамп отклонил план Ирана по открытию Ормузского пролива за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от предложения Ирана, связанного с восстановлением судоходства через Ормузский пролив в течение недели. Американский лидер сообщил об этом журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о переговорах с Тегераном.

«Я отклоняю их предложение», — сказал Трамп, не раскрыв подробностей семидневного плана и причин отказа.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов для мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная часть морских поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Ситуация вокруг пролива в последние месяцы остаётся в центре внимания из-за напряжённости между США и Ираном. Любые ограничения судоходства в этом районе могут повлиять на международные рынки энергоносителей.

Иранская сторона передала США конкретный семидневный план по открытию Ормузского пролива. Министр иностранных дел республики Аббас Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал что посредником выступил Катар.