Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива

Иранская сторона передала Соединённым Штатам конкретный семидневный план по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Аббас Аракчи, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Предложение направили США через Катар, выступающий посредником между Тегераном и Вашингтоном. По словам Аракчи, если необходимые условия будут соблюдены, Ормузский пролив можно будет вновь открыть в течение семи дней.

«Иран передал Соединённым Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», — высказался он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в том, что Тегеран якобы намеревался создать ядерную бомбу. По его словам, страна не выходит за рамки международных соглашений и намерена придерживаться положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Пезешкиан подчеркнул, что ядерная программа Ирана не направлена на создание вооружений.