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Опубликовано 25 сентября, 08:01

США вывели лазерное оружие в Ормузский пролив для борьбы с дронами Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Американские военные развернули лазерные установки на боевых кораблях в районе Ормузского пролива для поражения иранских беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Министерство обороны США.

По данным издания, такие системы американская армия использует и против другой военной техники и инфраструктуры Ирана. Лазерное оружие размещают на различных платформах — от кораблей ВМС США до наземных мобильных установок.

Одним из преимуществ новой тактики в Пентагоне считают стоимость её применения. Использование лазеров, как отмечает газета, обходится значительно дешевле более дорогостоящих кинетических средств поражения, включая ракеты.

Таким образом американские военные рассчитывают снизить затраты на противодействие беспилотникам и крылатым ракетам в районе Ормузского пролива.

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Ранее Life.ru писал о переброске 12 американских истребителей F-16 в район Персидского залива. Одновременно сообщалось о повышенной активности разведывательной авиации США в районе Ирана и Ормузского пролива.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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