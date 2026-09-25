США вывели лазерное оружие в Ормузский пролив для борьбы с дронами Ирана

Американские военные развернули лазерные установки на боевых кораблях в районе Ормузского пролива для поражения иранских беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Министерство обороны США.

По данным издания, такие системы американская армия использует и против другой военной техники и инфраструктуры Ирана. Лазерное оружие размещают на различных платформах — от кораблей ВМС США до наземных мобильных установок.

Одним из преимуществ новой тактики в Пентагоне считают стоимость её применения. Использование лазеров, как отмечает газета, обходится значительно дешевле более дорогостоящих кинетических средств поражения, включая ракеты.

Таким образом американские военные рассчитывают снизить затраты на противодействие беспилотникам и крылатым ракетам в районе Ормузского пролива.

Ранее Life.ru писал о переброске 12 американских истребителей F-16 в район Персидского залива. Одновременно сообщалось о повышенной активности разведывательной авиации США в районе Ирана и Ормузского пролива.