Источник РИА: США перебросили 12 истребителей F-16 в Персидский залив

США перебросили 12 истребителей F-16 в район Персидского залива на фоне повышенной активности американской разведывательной авиации у Ирана. Об этом 24 сентября сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его оценке, происходящее может указывать на возможное новое обострение в регионе.

По данным собеседника агентства, в ночь на четверг американские самолёты-разведчики работали над островами Кешм и Хенгам в Ормузском проливе. Полёты также фиксировались над иранской провинцией Керманшах, где разведку, как утверждается, вели и малые беспилотники.

Одновременно, по данным источника, с американской авиабазы Шпангдалем в Германии в район Персидского залива перебросили 12 истребителей F-16. Данные о перемещении такой группы самолётов ранее появлялись и у наблюдателей за военной авиацией: 12 F-16 Национальной гвардии США прибыли на Шпангдалем ещё 14 сентября перед дальнейшей переброской в зону ответственности Центрального командования США. При этом официального заявления Пентагона о связи этих перемещений с подготовкой новой операции против Ирана на данный момент нет.

«Всё это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», — заявил источник РИА Новости. Его оценка остаётся именно предположением: американская сторона публично не объявляла о начале новой военной операции.

Рост активности происходит на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг Ормузского пролива. 22 сентября Reuters сообщал, что Тегеран готов открыть пролив в течение недели при условии снижения американского военного давления и снятия блокады иранских портов. Иранские военные одновременно заявляли, что получили сведения о возможной подготовке США к возобновлению военных действий, и предупреждали об ответе.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Ранее Life.ru писал, что CENTCOM заявил о содействии проходу через Ормуз более двух тысяч коммерческих судов и перевозке свыше миллиарда баррелей нефти. Американские военные задействованы в регионе в рамках операции по обеспечению судоходства.