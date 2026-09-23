Иран в Нью-Йорке передал США условия для возобновления переговоров

Иран и США провели двухчасовой обмен сообщениями в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны поддерживали контакт через катарского посредника. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран передал американской стороне свои позиции и условия для возобновления дипломатического процесса.

«В продолжение переговоров, ведущихся между Ираном и США при участии стран-посредников, состоялся очередной раунд обмена сообщениями и их разъяснения через катарского посредника», — написал Багаи в соцсети X.

Иран выдвинул несколько условий для возвращения к дипломатическим переговорам. Тегеран требует прекратить морскую и экономическую блокаду со стороны США, завершить войны на всех фронтах и разблокировать замороженные иранские активы. Кроме того, Иран настаивает на признании судоходного маршрута через Ормузский пролив, который согласовали Маскат и Тегеран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что появились условия для возможного соглашения с Ираном. По его словам, стороны находятся в точке, где прекращение конфликта стало реальным сценарием. Трамп также отметил, что переговорный процесс продолжается, а перспективы договорённостей выглядят более реалистичными.