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Опубликовано 22 сентября, 21:25

Трамп увидел предпосылки для соглашения с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что вокруг ситуации с Ираном появились условия для возможного соглашения. По его словам, стороны сейчас находятся в точке, когда прекращение конфликта может стать реальным сценарием.

Американский лидер рассказал журналистам, что получает положительные сигналы от участников консультаций, которые обсуждают пути урегулирования. Трамп отметил, что переговорный процесс продолжается, а перспективы договорённостей выглядят более реалистичными.

«Думаю, есть много предпосылок для того, чтобы они заключили сделку. Мы слышим об этом от всех», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, ранее его зять Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф провели встречу с посредниками по Ирану, которую он назвал продуктивной. Американский президент выразил надежду, что Тегеран согласится на предложенные Вашингтоном условия.

«Другой вариант не является приемлемым ни для кого», — подчеркнул Трамп.

Трамп допустил новую встречу с Путиным
Трамп допустил новую встречу с Путиным

Ранее Life.ru писал, что представители США и Ирана провели трёхчасовую встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Переговоры прошли с участием спецпосланника США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи. Дональд Трамп заявил, что встреча завершилась позитивно, однако подробности обсуждений стороны публично не раскрыли.

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Юния Ларсон
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