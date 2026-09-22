Трамп сообщил об успешной трёхчасовой встрече представителей США и Ирана

Представители США и Ирана провели трёхчасовую встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, переговоры завершились примерно за час до его общения с журналистами. Трамп оценил встречу положительно.

«Она прошла очень хорошо. Встреча продлилась три часа», — сказал президент США.

В переговорах с американской стороны, по данным СМИ, участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. От Ирана на встрече присутствовал глава МИД Аббас Арагчи, полные составы делегаций пока публично не раскрыт.

Трамп также вновь высказался о возможном будущем Ирана. По его версии, у Тегерана есть два сценария: дальнейшая эскалация либо достижение договорённости, которая, как утверждает американский президент, могла бы дать стране возможность для развития.

Ранее Life.ru писал, что Трамп допустил встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и анонсировал «важные события» вокруг Тегерана. Тогда американский лидер заявлял о готовности к контакту на полях Генассамблеи ООН. За несколько дней до этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи говорил о заинтересованности Тегерана в возвращении к дипломатическому урегулированию. В последние недели позиции сторон заметно менялись: ещё в начале сентября Трамп говорил, что Вашингтон не стремится к переговорам с Ираном.