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Регион
Опубликовано 22 сентября, 18:32

Трамп допустил новую встречу с Путиным

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп допустил, что скоро может провести новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем ещё одну», — сказал хозяин Белого дома.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной закончится раньше, чем принято считать. По его словам, Вашингтон активно сотрудничает в данном направлении как с Москвой, так и с Киевом.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатические конфликты и переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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