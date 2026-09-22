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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:17

Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт завершится быстрее, чем многие могут предполагать. Об этом он сказал во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины, и мы добьёмся результата. Нам удастся урегулировать все вопросы быстрее, чем нам кажется», — заявил Трамп.

Конкретных сроков или возможных условий прекращения конфликта он не назвал. Политик считает, что стороны устали от продолжающихся боевых действий.

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Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках

К слову, почти вся делегация Ирана отсутствовала в зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа. На местах, отведённых представителям Исламской Республики, находился только один человек. Речь президента США прозвучала в первый день общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мероприятия недели высокого уровня проходят с 22 по 28 сентября.

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Татьяна Миссуми
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