Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт завершится быстрее, чем многие могут предполагать. Об этом он сказал во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины, и мы добьёмся результата. Нам удастся урегулировать все вопросы быстрее, чем нам кажется», — заявил Трамп.

Конкретных сроков или возможных условий прекращения конфликта он не назвал. Политик считает, что стороны устали от продолжающихся боевых действий.

К слову, почти вся делегация Ирана отсутствовала в зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа. На местах, отведённых представителям Исламской Республики, находился только один человек. Речь президента США прозвучала в первый день общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мероприятия недели высокого уровня проходят с 22 по 28 сентября.