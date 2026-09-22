Делегация Ирана бойкотировала речь Трампа в ООН, остался только 1

Почти вся делегация Ирана отсутствовала в зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа. На местах, отведённых представителям Исламской Республики, находился только один человек.

Большая часть иранского сектора во время речи американского лидера оставалась пустой. Официально Тегеран не объявлял, что отсутствие дипломатов было демонстративным бойкотом выступления Трампа.

Речь президента США прозвучала в первый день общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мероприятия недели высокого уровня проходят с 22 по 28 сентября.

Иран на нынешней Генассамблее представляет президент Масуд Пезешкиан. Его визит проходит на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях Тегерана и Вашингтона. Reuters сообщал, что обе стороны одновременно подают сигналы о возможном возвращении к переговорам.

Ранее Life.ru писал, что Трамп допустил встречу с Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер тогда заявил, что открыт к контакту с президентом Ирана. Одновременно он говорил о нескольких вариантах дальнейших действий Вашингтона в отношении Тегерана — от продолжения давления до заключения сделки. Сам Пезешкиан прибыл в Нью-Йорк, чтобы представить позицию Ирана по конфликту с США и Израилем.