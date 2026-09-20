Трамп допустил встречу с Пезешкианом и анонсировал «важные события» вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в эфире Fox News рассказал журналист телеканала Трей Йингст.

Корреспондент спросил главу Белого дома, готов ли тот провести переговоры с Пезешкианом во время недели высокого уровня Генассамблеи. Трамп ответил, что, вероятно, был бы открыт к такой встрече. Иранский президент также должен находиться в Нью-Йорке в эти дни.

Одновременно Трамп сообщил, что продолжает определяться с дальнейшими действиями в отношении Тегерана. По его словам, сейчас он находится в процессе принятия решений. Американский лидер также анонсировал «очень важные события» в ближайшем будущем на фоне конфликта между США и Ираном.

«Его опции: уничтожить Иран, уничтожить его экономику или же — заключить сделку», — процитировал журналист президента США.

Ранее сообщалось, что Масуд Пезешкиан планирует поехать в Нью-Йорк для участия в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Визит запланирован на период с 22 по 28 сентября. Главный пункт программы — выступление иранского лидера с трибуны организации. В нём он намерен обозначить позицию своей страны по ключевым мировым событиям. Отдельное внимание Пезешкиан уделит противостоянию с США и Израилем. Кроме того, в графике предусмотрены переговоры с руководителями нескольких государств. Сопровождать президента будет представительная делегация.