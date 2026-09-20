Президент Ирана Пезешкиан выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен посетить Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. О планах главы государства сообщило агентство Tasnim.

Мероприятия намечены на 22–28 сентября. Ожидается, что Пезешкиан выступит с трибуны и представит позицию Тегерана по основным международным событиям.

В частности, он планирует изложить иранский взгляд на конфликт с США и Израилем. Помимо этого, в программе визита значатся встречи с лидерами ряда государств. Сопровождать президента будет высокопоставленная делегация.

Ранее Иран призвал приостановить членство США в Международном агентстве по атомной энергии. С таким заявлением представитель иранского постпредства выступил на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. В Тегеране считают, что Вашингтон нарушает устав организации и не выполняет связанные с ним обязательства. Иранская сторона сослалась на статью XIX.B устава МАГАТЭ, которая допускает приостановку прав и привилегий страны при невыполнении обязательств.