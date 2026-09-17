Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 14:46

Иран потребовал исключить США из МАГАТЭ, обвинив Вашингтон в нарушении устава

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иран выступает за приостановку членства США в Международном агентстве по атомной энергии. Такое заявление представитель иранского постпредства сделал на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

В Тегеране заявили, что Вашингтон нарушает положения устава организации и не выполняет связанные с ним обязательства. Иранская сторона сослалась на статью XIX.B устава МАГАТЭ, которая предусматривает возможность приостановки прав и привилегий страны в случае невыполнения обязательств.

Представитель Ирана заявил, что членство в руководящих органах агентства не должно зависеть только от технологических возможностей государства. По его словам, все участники МАГАТЭ обязаны добросовестно соблюдать принятые на себя обязательства. Также иранский дипломат обвинил США в проведении военных операций против Ирана в 2025 и 2026 годах и заявил о нарушениях международного права американской стороной.

Кроме того, в иранском постпредстве заявили, что США вместе с Израилем наносили удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. В Тегеране считают, что такие действия противоречат принципам ООН и идее мирного использования атомной энергии.

«Масштабная война возможна»: Политолог допустил захват США островов в Ормузском проливе
«Масштабная война возможна»: Политолог допустил захват США островов в Ормузском проливе

Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта с США. При этом иранская сторона заявила о намерении продолжать защищать свои интересы и считать действующим меморандум о взаимопонимании между двумя странами, согласованный при посредничестве Пакистана.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • МАГАТЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar