Иран потребовал исключить США из МАГАТЭ, обвинив Вашингтон в нарушении устава

Иран выступает за приостановку членства США в Международном агентстве по атомной энергии. Такое заявление представитель иранского постпредства сделал на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

В Тегеране заявили, что Вашингтон нарушает положения устава организации и не выполняет связанные с ним обязательства. Иранская сторона сослалась на статью XIX.B устава МАГАТЭ, которая предусматривает возможность приостановки прав и привилегий страны в случае невыполнения обязательств.

Представитель Ирана заявил, что членство в руководящих органах агентства не должно зависеть только от технологических возможностей государства. По его словам, все участники МАГАТЭ обязаны добросовестно соблюдать принятые на себя обязательства. Также иранский дипломат обвинил США в проведении военных операций против Ирана в 2025 и 2026 годах и заявил о нарушениях международного права американской стороной.

Кроме того, в иранском постпредстве заявили, что США вместе с Израилем наносили удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. В Тегеране считают, что такие действия противоречат принципам ООН и идее мирного использования атомной энергии.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта с США. При этом иранская сторона заявила о намерении продолжать защищать свои интересы и считать действующим меморандум о взаимопонимании между двумя странами, согласованный при посредничестве Пакистана.