Арагчи: Иран считает меморандум с США действующим и хочет вернуться к дипломатии

Иран не заинтересован в продолжении вооружённого конфликта с США и рассчитывает вернуться к дипломатическому урегулированию. Об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

«Иран не заинтересован в продолжении конфликта, рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования и одновременно намерен твёрдо защищать свои права и интересы», — приводит слова министра китайская сторона.

Арагчи также заявил, что Тегеран считает Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Ираном и США по-прежнему действующим. Китай, в свою очередь, призвал обе стороны проявлять сдержанность и возобновить предметные переговоры на основе достигнутых ранее договорённостей.

Меморандум был согласован при посредничестве Пакистана в июне 2026 года. Его первая фаза предусматривала прекращение военных действий и отказ сторон от применения силы друг против друга. Китай тогда официально приветствовал соглашение и призвал участников выполнять взятые обязательства.

Однако уже в июле боевые действия возобновились. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договорённостей, тогда как американская сторона связывала эскалацию в том числе с ситуацией вокруг Ормузского пролива. В конце июля Арагчи вновь заявлял, что Иран сохраняет готовность к переговорам.

На нынешней встрече Ван И подчеркнул, что затягивание ирано-американского конфликта не отвечает интересам ни самих сторон, ни международного сообщества. Пекин также выступил за восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив и возвращение Вашингтона и Тегерана к консультациям.

Ранее Life.ru публиковал основные положения Исламабадского меморандума между США и Ираном. Документ включал 14 пунктов и должен был стать основой для дальнейшего урегулирования.