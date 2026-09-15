«Торг здесь неуместен»: Лавров отверг слухи о большой сделке с США

Вашингтон никогда не предлагал Москве увязать украинское урегулирование с помощью России по Ирану. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвящённом ситуации вокруг Украины.

Глава МИД рассказал, что видел сообщения о возможном «размене»: Россия помогает Соединённым Штатам на иранском направлении, а Вашингтон в ответ содействует урегулированию украинского конфликта. По словам Лаврова, такие слухи действительно распространялись, однако в контактах с американской стороной подобных предложений не звучало.

Министр подчеркнул, что Москва не рассматривает международные вопросы как предмет подобных политических сделок. Он также предположил, что американские собеседники понимают такой подход российской стороны.

«Как у нас говорят, торг здесь неуместен», — сказал Лавров, комментируя сообщения о возможной увязке двух направлений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров отмечал признание Вашингтоном базовых для Москвы положений по украинскому урегулированию. По словам министра, это позволяет России продолжать диалог с американской стороной.