«Масштабная война возможна»: Политолог допустил захват США островов в Ормузском проливе

После промежуточных выборов в США у Дональда Трампа будет несколько месяцев, когда он сможет действовать без одобрения палаты представителей. Этим окном Вашингтон может воспользоваться для возобновления боевых действий против Ирана, считает политолог Александр Каргин.

По его мнению, слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о новом этапе иранского конфликта могут означать переход к масштабной войне. Америка способна привлечь союзников на Ближнем Востоке и даже решиться на наземное вторжение.

Уже прошла информация о собрании представителей военных США, Израиля, Саудовской Аравии, Эмиратов, Бахрейна, Иордании и ряда других стран.

«Возможно, будет составлена целая коалиция», — допустил Каргин в беседе с «Абзацем».

По его словам, большая наземная операция маловероятна, но ограниченная вполне может случиться. Многое зависит от того, примут ли арабские страны активное участие.

«Можно предположить, что американцы, например, попытаются захватить остров Харк либо острова в центре Ормузского пролива», — заявил политолог.

Напомним, ранее Вэнс заявил, что война США против Ирана вступит в новую фазу в ближайшие месяцы. По его словам, сейчас Вашингтон не ведёт наступательных действий против ИРИ. При этом Тегеран продолжает наносить отдельные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и создавать угрозу для торгового судоходства в Ормузском проливе.