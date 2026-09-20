Иран заявил о подготовке США к возобновлению боевых действий

Иранские военные заявили, что получили сведения о подготовке США к скорому возобновлению боевых действий против исламской республики. Сообщение распространил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил страны.

В Тегеране считают, что Вашингтон намерен продолжить операцию, чтобы скрыть предыдущие неудачи и добиться успехов на поле боя. По утверждению командования, США уже заручились поддержкой нескольких государств региона. Названия этих стран и предполагаемые сроки новых ударов в заявлении не приводятся. Не раскрывается и то, на каких именно данных основаны выводы иранской стороны.

Штаб также предупредил государства, которые предоставят Вашингтону помощь. В случае нового нападения они, как утверждается, больше не смогут рассчитывать на сдержанность со стороны Вооружённых сил Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приближении переломного момента в войне с Ираном. Среди возможных вариантов дальнейших действий Вашингтона называлось возобновление массированных ударов. Когда именно будет принято решение, американский лидер не уточнил.