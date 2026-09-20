Резаи сообщил о семи условиях Ирана для начала переговоров с США

Иран передал США семь условий для начала переговоров между двумя странами. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи в соцсети X.

По его словам, требования распространяются на любые переговоры с американской стороной. Резаи возложил на Вашингтон ответственность за возникшую ситуацию.

«Послание Тегерана ясное и недвусмысленное: если Вашингтон хочет выйти из созданного им же затруднительного положения и не оставаться в нём дальше, у него нет иного выбора, кроме как принять условия Ирана», — написал он.

Содержание семи пунктов в этой публикации Резаи не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Тегеран направил Вашингтону предложения о прекращении войны при посредничестве Катара. Резаи рассказал, что иранская сторона добивается остановки боевых действий на всех фронтах. Среди других требований он назвал разморозку активов республики и снятие морской блокады. По словам секретаря совета, Катар уже довёл позицию Ирана до американских властей. Контакты с посредниками продолжаются, а Тегеран ожидает ответа президента США Дональда Трампа.