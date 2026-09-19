Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 19:06

Глава МИД Турции Фидан заявил о тупике в переговорах США и Ирана

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В переговорном процессе между США и Ираном в последние месяцы наблюдается тупик, и ситуация усугубляется кризисом вокруг хуситов. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

«И как следствие этой ситуации мы видим не только их нападения друг на друга, но и проблему Баб-эль-Мандебского пролива со стороны Йемена. Мы видим, что стороны участвуют в операции по расширению кризиса в сторону Саудовской Аравии. Сейчас ситуация становится всё более сложной», — сказал министр.

По словам Фидана, Турция вместе с другими странами продолжает добиваться завершения переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. Однако серьёзным препятствием остаётся высокий уровень взаимного недоверия.

Глава турецкого МИД также сообщил, что ранее достигнутые в Пакистане договорённости столкнулись с трудностями при реализации. Сейчас сторонам, по его словам, предлагают новые варианты компромисса.

«Надеюсь, они их примут», — сказал Фидан.

Министр добавил, что последствия затянувшегося кризиса уже выходят за пределы Ближнего Востока. По его оценке, экономическая нагрузка становится чрезмерной для ряда стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Мяч на стороне Трампа: Иран передал США через Катар условия окончания войны
Мяч на стороне Трампа: Иран передал США через Катар условия окончания войны

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран по-прежнему следует фетве Хаменеи о запрете ядерного оружия и не менял доктрину, но решение о выходе из ДНЯО пока не принято. По его словам, это зависит от поведения Вашингтона, хотя действия США и Израиля позволяют Ирану выйти из договора.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar