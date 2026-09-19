В Иране заявили, что вопрос выхода из ДНЯО зависит от США

Иран придерживается фетвы покойного верховного лидера Али Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.

«Мы по-прежнему придерживаемся фетвы покойного верховного лидера и не меняли нашу ядерную доктрину, но мы не знаем, что произойдёт в будущем. Мы пока не приняли решения о выходе из ДНЯО, и этот вопрос зависит от поведения Вашингтона», — сказал он.

При этом Резаи отметил, что действия США и Израиля позволяют Ирану выйти из договора.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил Al Jazeera, что Тегеран через катарских посредников передал Вашингтону предложения о прекращении войны и ждёт ответа Трампа. Иран предлагает остановить бои на всех фронтах, разблокировать замороженные активы и снять морскую блокаду.