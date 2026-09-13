США готовы поставлять Ирану ядерное топливо, но есть нюанс

Соединённые Штаты готовы поставлять Ирану ядерное топливо, если Тегеран откажется от самостоятельного обогащения урана. Такое условие назвал министр энергетики США Крис Райт, пишет Bloomberg.

По его мнению, выполнение этого условия позволит Ирану вернуться к полноценному международному сотрудничеству и повысить благосостояние населения. Министр подчеркнул, что Вашингтон предпочёл бы урегулировать вопрос иранской ядерной программы путём переговоров. При этом США по-прежнему готовы прибегнуть к военным действиям, если договориться не удастся.

В марте спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщал, что до начала военной операции Вашингтон предлагал Тегерану на десять лет отказаться от обогащения урана. В обмен Ирану обещали бесплатно поставлять топливо для мирной атомной энергетики.