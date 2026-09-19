Мяч на стороне Трампа: Иран передал США через Катар условия окончания войны

Иран через катарских посредников передал Вашингтону предложения по прекращению войны и теперь ожидает ответа американского лидера Дональда Трампа. Об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи заявил в интервью Al Jazeera.

Тегеран предлагает остановить боевые действия на всех фронтах. Ещё одним пунктом стала разблокировка замороженных иранских активов. Кроме того, власти республики требуют снять морскую блокаду.

По словам Резаи, контакт с катарской стороной продолжается, а позиция уже доведена до Вашингтона. Теперь в Иране ждут решения американского президента.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в срыве переговоров Вашингтона и Тегерана о прекращении конфликта. Во время закрытых консультаций в Пакистане он выступил против условий возможной сделки. Американские переговорщики после длительной встречи начали сомневаться, что с Ираном удастся договориться. Они связались с Рубио, и тот поддержал отказ от продолжения процесса.