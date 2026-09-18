Назван человек, заблокировавший сделку США и Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио мог стать ключевой фигурой в срыве переговоров Вашингтона и Тегерана о прекращении конфликта. По данным NBC News, именно он выступил против условий возможной сделки во время закрытых консультаций в Пакистане.

Как сообщает телеканал со ссылкой на американского чиновника, переговорщики США после длительной встречи начали сомневаться в возможности договориться с Ираном. После этого они связались с Рубио, который поддержал решение отказаться от продолжения переговорного процесса.

«Американские переговорщики начали испытывать тревогу: казалось, что иранцы меняют условия потенциальной сделки. Поэтому во время паузы они позвонили Рубио, чтобы получить указания. Рубио согласился, что предложение Ирана неприемлемо. Сделки не будет», — говорится в публикации NBC News.

По информации телеканала, глава Госдепартамента при этом старается не становиться публичным лицом мирных инициатив. Переговорные поездки чаще доверяют вице-президенту США Джею Ди Вэнсу, а также спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

Однако за закрытыми дверями Рубио, как утверждают источники NBC, сохраняет серьёзное влияние на внешнеполитические решения администрации Дональда Трампа. Он совмещает должность госсекретаря с постом советника по национальной безопасности и регулярно участвует в обсуждении ключевых вопросов с президентом.

«Рубио остаётся одним из самых влиятельных членов кабинета Трампа, поскольку проводит с президентом больше времени, чем любой другой министр», — отмечает NBC News.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде проходили в апреле и продолжались около 21 часа. Вашингтон требовал от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия и обеспечить свободное движение судов через Ормузский пролив, тогда как иранская сторона настаивала на сохранении контроля над акваторией. В итоге стороны завершили встречу без соглашения.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о приближении важного решения по ситуации вокруг Ирана. Американский лидер говорил, что рассматривает разные варианты дальнейших действий Вашингтона, включая возможное усиление давления на Тегеран. При этом конкретные сроки и окончательный план президент США не раскрыл.