«Хочу я уничтожить их или нет?»: Трамп обещает скоро принять роковое решение по Ирану
Трамп заявил о приближении переломного момента в войне с Ираном
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Президент США Дональд Трамп заявил о приближении переломного момента в войне с Ираном. В ближайшее время ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях Вашингтона, рассказал американский лидер в интервью Axios.
По данным портала, речь идёт в том числе о возможном возобновлении массированных ударов, которые Вашингтон рассматривает как один из вариантов завершения конфликта.
«Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вторгнуться и уничтожить их или нет? Это важное решение. Со мной может случиться что угодно», — сказал Трамп. Американский лидер пока не уточнил, когда именно определится с дальнейшей стратегией в отношении Тегерана.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война США с Ираном вступит в новую фазу в ближайшие месяцы. По его словам, Тегеран продолжает создавать угрозу для торгового судоходства в Ормузском проливе.
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