Генсек ООН захотел собрать Россию, Украину и США за одним столом на Генассамблее
Гутерриш готов провести встречу России, Украины и США на Генассамблее ООН
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов провести в штаб-квартире организации трёхстороннюю встречу представителей России, Украины и США во время Генеральной Ассамблеи, если такая возможность появится.
«Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта.
Заявление прозвучало накануне мероприятий высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут в Нью-Йорке во второй половине сентября.
Ранее Life.ru писал, что Москва рассчитывает на возобновление переговоров России, Украины и США в трёхстороннем формате. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона надеется на подвижки в переговорном процессе.
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