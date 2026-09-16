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Регион
Опубликовано 16 сентября, 15:55

Генсек ООН захотел собрать Россию, Украину и США за одним столом на Генассамблее

Гутерриш готов провести встречу России, Украины и США на Генассамблее ООН

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов провести в штаб-квартире организации трёхстороннюю встречу представителей России, Украины и США во время Генеральной Ассамблеи, если такая возможность появится.

«Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта.

Заявление прозвучало накануне мероприятий высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут в Нью-Йорке во второй половине сентября.

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Ранее Life.ru писал, что Москва рассчитывает на возобновление переговоров России, Украины и США в трёхстороннем формате. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона надеется на подвижки в переговорном процессе.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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