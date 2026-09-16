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Регион
Опубликовано 16 сентября, 12:04

Лавров: РФ не питает больших иллюзий по поводу переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет ждать новых предложений по переговорам об урегулировании конфликта на Украине, однако больших ожиданий с ними не связывает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Будем ждать предложений. Но так скажу доверительно: иллюзий больших не питаем», — отметил глава российского МИД.

Накануне Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной, если Киев также будет готов вернуться к диалогу. При этом ранее глава МИД подчёркивал, что Москва не намерена останавливать СВО на время возможных переговоров.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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