Лавров: РФ не питает больших иллюзий по поводу переговоров по Украине
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Россия будет ждать новых предложений по переговорам об урегулировании конфликта на Украине, однако больших ожиданий с ними не связывает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.
«Будем ждать предложений. Но так скажу доверительно: иллюзий больших не питаем», — отметил глава российского МИД.
Накануне Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной, если Киев также будет готов вернуться к диалогу. При этом ранее глава МИД подчёркивал, что Москва не намерена останавливать СВО на время возможных переговоров.
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