«Нам есть что сказать»: Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Россия готова возобновить переговоры с Украиной, если Киев также проявит готовность вернуться к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если Украина готова возобновить переговоры, Москва согласна, нам есть что сказать», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Москва не отказывалась от переговорного процесса и, по его словам, не выступала инициатором прекращения предыдущих контактов.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, но исключил остановку СВО на время диалога. По словам главы МИД, Москва сохраняет «добрую волю» к поиску дипломатического решения.