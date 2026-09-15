Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:49

«Нам есть что сказать»: Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Лавров: Россия готова возобновить переговоры с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова возобновить переговоры с Украиной, если Киев также проявит готовность вернуться к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если Украина готова возобновить переговоры, Москва согласна, нам есть что сказать», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Москва не отказывалась от переговорного процесса и, по его словам, не выступала инициатором прекращения предыдущих контактов.

Лавров: Мы бы уже год жили без войны, если бы США не отошли от договорённостей
Лавров: Мы бы уже год жили без войны, если бы США не отошли от договорённостей

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, но исключил остановку СВО на время диалога. По словам главы МИД, Москва сохраняет «добрую волю» к поиску дипломатического решения.

Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине в октябре
Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине в октябре

Главные новости о ходе конфликта и переговорах по Украине — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Переговоры по Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar