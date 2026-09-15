Лавров: Мы бы уже год жили без войны, если бы США не отошли от договорённостей

Боевые действия на Украине могли завершиться ещё около года назад, если бы США не отошли от договорённостей, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе.

«Если бы американцы не отошли от договорённостей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны», — сказал министр.

Лавров ранее неоднократно подчёркивал, что инициативы по урегулированию тогда исходили от Вашингтона. По его словам, Владимир Путин после обсуждения предложений Дональда Трампа согласился принять американский вариант, несмотря на наличие компромиссных моментов.

Российская сторона считает, что позднее позиция США изменилась под влиянием европейских государств и Киева. В Вашингтоне при этом ранее подчёркивали, что речь на Аляске шла о предложениях, а не о формально заключённом соглашении.

До этого Life.ru рассказывал, какие предложения США обсуждали Путин и Трамп в Анкоридже. Лавров тогда заявил, что Москва согласилась на предложенный Вашингтоном компромисс, однако дальнейшее продвижение договорённостей сорвалось.