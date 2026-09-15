Россия не будет останавливать СВО в случае возобновления диалога — заявление Лаврова

Российская Федерация не намерена прекращать выполнение боевых задач на фронте даже в случае старта дипломатического диалога. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с послами, посвященной украинскому кризису.

Позиция Москвы опирается на события весны 2022 года. Тогда западные кураторы сорвали готовые стамбульские договорённости, воспользовавшись переговорной паузой исключительно в военных интересах Киева.

Повторения прежнего сценария руководство страны не допустит.

«Мы уже не раз говорили, что после того, как провалились стамбульские договорённости из-за вмешательства Запада, мы на период переговоров не будем останавливать специальную военную операцию», — подчеркнул дипломат.

Фактически любые потенциальные консультации теперь пойдут параллельно с движением подразделений по линии соприкосновения. Никаких жестов доброй воли и перерывов в нанесении ударов противник больше не получит.

Такой подход лишает оппонентов шанса перегруппировать резервы и восполнить арсеналы прямо посреди консультаций. Любое гипотетическое перемирие станет возможным лишь по итогам окончательных договорённостей, а не до их достижения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров отмечал признание Вашингтоном базовых для Москвы положений по украинскому урегулированию. По словам министра, это позволяет России продолжать диалог с американской стороной.