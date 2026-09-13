Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине в октябре
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Россия допускает проведение нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не исключают такого сценария.
Представитель Кремля подчеркнул наличие общей инициативы для возобновления контактов.
«Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать», — заявил Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Москва не отменяла приглашение для Зеленского. По его словам, украинский политик может приехать в российскую столицу, если действительно хочет провести переговоры.
Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Зеленский вправе приехать в Москву для встречи с Путиным. Министр напомнил, что украинский президент пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.
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