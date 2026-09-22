Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Владимир Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в чёрном костюме свободного кроя и кроссовках. Пиджак оказался ему велик, из-за чего тому приходилось поправлять рукава.
Брюки собирались складками над чёрной спортивной обувью, а вместо галстука политик выбрал расстёгнутую у воротника рубашку. Сопровождавшие Зеленского представители украинской делегации также предпочли менее официальный стиль. Один из них прибыл в штаб-квартиру всемирной организации в ветровке.
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Одежда Зеленского уже становилась поводом для обсуждения во время его поездок в США. На встрече в Белом доме в феврале 2025 года президент Дональд Трамп иронично заметил, что украинский политик «одет красиво». Сам Зеленский тогда пообещал надеть традиционный костюм после завершения конфликта.
Общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН проходят с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. На неделе ожидаются выступления Зеленского, Трампа, президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова.
Ранее Life.ru сообщал о договорённости Зеленского встретиться с Трампом в Нью-Йорке. Переговоры должны пройти на полях Генассамблеи ООН.
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