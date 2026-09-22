Макрон пообещал Украине радары и ракеты-перехватчики после объятий с Зеленским
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах усилить украинскую систему ПВО после переговоров с Владимиром Зеленским. По его словам, Париж предоставит Киеву дополнительные радары и ракеты-перехватчики. Об этом она написал в своём аккаунте в социальной сети X.
«Мы усиливаем её ПВО подписанием контракта на поставку радаров, а также предоставлением перехватчиков», — говорится в сообщении.
Французский лидер не уточнил количество передаваемых систем и сроки поставок. Другие подробности заключённого контракта также не раскрывались.
Напомним, Зеленский начал поездку в Нью-Йорк со встречи с американскими сенаторами. Он рассказал им о предложениях по деэскалации, которые намерен обсудить с Трампом, и вновь попросил ракеты для комплексов Patriot. Переговоры с президентом США запланированы на вечер 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.
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