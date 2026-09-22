«Нескрываемое наслаждение»: В МИД подкололи Зеленского и Макрона после странных объятий

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией прокомментировал встречу Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке. Об этом дипломат написал в своём Telegram-канале.

«В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение», — отметил Мирошник, сопроводив публикацию фотографиями встречи.

На снимках Зеленский и Макрон пожимают друг другу руки и обнимаются. Их переговоры проходят накануне общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. О предстоящей встрече стороны договорились ещё 15 сентября во время телефонного разговора. Тогда в офисе Зеленского сообщили, что он и Макрон обсудили дипломатический процесс и двустороннюю повестку, после чего условились встретиться на полях Генассамблеи.

Общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН стартуют 22 сентября и продлятся до 26 сентября, а завершатся 28-го. В Нью-Йорке в эти дни проходят двусторонние встречи мировых лидеров.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон на встрече с Дональдом Трампом обсуждал поставки Украине ракет-перехватчиков и возможный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. После переговоров французский лидер заявил, что намерен поднять тему энергетики и в разговоре с Зеленским.