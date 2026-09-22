Макрон обсудил с Трампом поставки Украине перехватчиков и энергетику

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом инициативу о моратории на удары по энергетическому сектору РФ и Украины, а также о поставках Киеву ракет-перехватчиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова французского лидера после встречи в Нью-Йорке.

По словам Макрона, переговоры были посвящены конфликту и дальнейшей поддержке Украины. Он отметил необходимость ускорить и усилить поставки Киеву средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков. Президент также сообщил, что вопрос о прекращении ударов по энергетическим объектам он намерен обсудить с Владимиром Зеленским. При этом французский лидер не раскрыл подробности возможного моратория.

Кроме того, он сообщил, что Париж и Вашингтон решили совместно работать над снижением напряжённости на энергетических рынках, защитой критически важной инфраструктуры на Ближнем Востоке и обеспечением свободы судоходства в Ормузском проливе.

А ранее Эмманюэль Макрон попросил Еврокомиссию смягчить правила для топливного рынка, чтобы снизить цены. Свои предложения он направил в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Одна из просьб касается требований к качеству топлива. Макрон предлагает временно смягчить их в порядке исключения. По его расчётам, это позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить выпуск продукции. Также французский лидер просит пересмотреть нормы содержания биотоплива в дизеле.